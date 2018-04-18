В Україні успішно випробували ракетний комплекс Скіф, - ВІДЕО

В Україні на одному з військових полігонів провели успішні випробування нової модифікації протитанкового керованого ракетного комплексу "Скіф" - експортної версії українського ПТРК "Стугна-П".

Конструкція вдосконаленого протитанкового керованого ракетного комплексу «Скіф» зазнала ряд змін. Всі модифікації були спрямовані на адаптацію пускової установки для використання її в умовах м'яких грунтів і піску.

"Сама ракета не зазнала змін, оскільки від початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних і погодних умовах, без винятків", - повідомляє прес-служба КБ "Луч".

В КБ "Луч" відзначили, що унікальна розробка має ряд технічних переваг, які гарантують знищення рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом. "Крім цього, український ракетний комплекс також здатний вражати малорозмірні цілі типу довготривалих вогневих точок, танки в окопі, легкоброньовані об'єкти і вертольоти, що робить його універсальним вогневим засобом стримування на полі бою", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".