В Україні успішно випробували ракетний комплекс Скіф, - ВІДЕО
Конструкція вдосконаленого протитанкового керованого ракетного комплексу «Скіф» зазнала ряд змін. Всі модифікації були спрямовані на адаптацію пускової установки для використання її в умовах м'яких грунтів і піску.
"Сама ракета не зазнала змін, оскільки від початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних і погодних умовах, без винятків", - повідомляє прес-служба КБ "Луч".
В КБ "Луч" відзначили, що унікальна розробка має ряд технічних переваг, які гарантують знищення рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом. "Крім цього, український ракетний комплекс також здатний вражати малорозмірні цілі типу довготривалих вогневих точок, танки в окопі, легкоброньовані об'єкти і вертольоти, що робить його універсальним вогневим засобом стримування на полі бою", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".
Тоді під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети.
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