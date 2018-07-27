В Україні вантажівки почнуть зважувати автоматично
Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив під час брифінгу, в якому також взяв участь в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.
За словами директора ДП "Укрдорінвест" Олени Криворучко, Державне агентство автомобільних доріг України вже оголосило тендер на проектування, постачання і монтаж шести майданчиків зважування у русі на дорогах навколо Києва.
"В Україні давно вкорінилася практика, коли вантажівка їде по дорозі із навантаженням на вісь у 2-5 разів більше відповідної норми. Це вкрай негативно відображається на експлуатації автодорожнього полотна, яке просто не розраховано на таку вагу", - розповіла Криворучко.
"При цьому, вантажні комплекси – розповсюджена практика в США та країнах Європи. Там будь-яка машина, що перевищує допустимі показники ваги, просто не вийде у рейс. Майданчики зважування у русі допоможуть зробити пересування таких машин, фактично, неможливим. Як наслідок, ми збережемо дороги від передчасного руйнування", - додала вона.
Для встановлення шести майданчиків зважування у русі "Укравтодор" планує використати частину коштів кредиту Світового банку в рамках впровадження Проекту розвитку дорожньої галузі (RSDP) та Пілотного проекту з впровадження системи зважування в русі (WIM).
Вантажні комплекси будуть встановлені на під’їздах до Києва на трасах Київ — Ковель, Київ — Чоп, Київ — Довжанське, Київ — Чернігів — Нові Яриловичі та Київ — Одеса.
"Для того, аби претендувати на перемогу в торгах, потенційний виконавець має показати середньорічний будівельний оборот від 10 млн доларів, мати досвід встановлення подібних комплексів, надати відповідні фінансові гарантії та відповідати цілому ряду інших вимог", - відзначила Криворучко.
Після повного завершенню тендерної процедури планується, що система буде встановлена продовж терміну від чотирьох до восьми місяців.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонував посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах.
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