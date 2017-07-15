В Україні вчетверо збільшили штрафи за браконьєрство
Штраф за незаконне добування або знищення лося збільшено з 20 до 80 тисяч грн, оленя європейського - з 15 до 60 тисяч грн, оленя плямистого - до 50 тисяч грн, лані - з 10 до 40 тисяч грн, козулі і муфлона - до 32 тисяч грн. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.
Також збільшені суми відшкодування за незаконне добування або знищення хутрових та птахів. Зокрема, за бобра - 10 тисяч грн (було 2600 грн) зайця-русака - 8 тисяч грн (500 грн); бабака, куницю - 6 тисяч грн (було 1500 грн); лебедя - 4 тисячі грн (було 1 тис. грн); пеганок, гусей, куріпок сірих, фазанів - 2 тисячі грн (500 грн).
Крім того, в 5-10 разів збільшені штрафи за знищення або пошкодження гнізд, нір, бобрових гребель, інших жител тварин.
У Держлісагентстві підвищення вартості пояснили тим, що браконьєр повинен заплатити не тільки штраф, але і компенсувати кошти, які необхідно вкласти користувачеві мисливських угідь у відтворення знищених браконьєром тварин.
Відзначимо, що нові такси почнуть діяти з 25 липня 2017 року.
Нагадаємо, протягом 25 найближчих років на території України заборонено полювання на лосів.
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