В Україні вчетверо збільшили штрафи за браконьєрство

Штраф за незаконне добування або знищення лося збільшено з 20 до 80 тисяч грн

В Україні у чотири рази збільшили суму відшкодування збитків за браконьєрство.

Штраф за незаконне добування або знищення лося збільшено з 20 до 80 тисяч грн, оленя європейського - з 15 до 60 тисяч грн, оленя плямистого - до 50 тисяч грн, лані - з 10 до 40 тисяч грн, козулі і муфлона - до 32 тисяч грн. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.

Також збільшені суми відшкодування за незаконне добування або знищення хутрових та птахів. Зокрема, за бобра - 10 тисяч грн (було 2600 грн) зайця-русака - 8 тисяч грн (500 грн); бабака, куницю - 6 тисяч грн (було 1500 грн); лебедя - 4 тисячі грн (було 1 тис. грн); пеганок, гусей, куріпок сірих, фазанів - 2 тисячі грн (500 грн).

Крім того, в 5-10 разів збільшені штрафи за знищення або пошкодження гнізд, нір, бобрових гребель, інших жител тварин.

У Держлісагентстві підвищення вартості пояснили тим, що браконьєр повинен заплатити не тільки штраф, але і компенсувати кошти, які необхідно вкласти користувачеві мисливських угідь у відтворення знищених браконьєром тварин.

Відзначимо, що нові такси почнуть діяти з 25 липня 2017 року.

Нагадаємо, протягом 25 найближчих років на території України заборонено полювання на лосів.