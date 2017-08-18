В Україні вдвічі скоротилася кількість "п'яних" ДТП

У період з 27 липня 2016 року по 27 липня 2017 року сталося на 3920 менше ДТП за участю п'яних водіїв, ніж за аналогічний період роком раніше

За рік після збільшення розміру штрафів за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння кількість ДТП за участю п'яних водіїв зменшилася на 40%

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У період з 27.07.2016 до 27.07.2017 на території України зареєстровано 5897 ДТП з водіями у стані сп'яніння. 9817 аналогічних ДТП зареєстровано у період з 27.07.2015 до 27.07.2016", - йдеться у повідомленні.

Тобто, у період з 27 липня 2016 року по 27 липня 2017 року сталося на 3920 менше ДТП за участю водіїв, що перебувають у нетверезому стані, ніж за період з 27 липня 2015 року по 27 липня 2016 року, що становить 39,93 відсотка.

Нагадаємо, з 27 липня 2016 року набув чинності закон, що передбачає суттєве збільшення штрафів за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи іншого сп'яніння. За керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, було встановлено штраф у розмірі 10 тис. 200 грн та позбавленням водійських прав на рік.

За повторні порушення передбачено накладення штрафу у 20 тис. 400 грн і 40 тис. 800 грн за другу й третю спробу сісти п'яним за кермо. При цьому права відбиратимуться на три роки і на 10 років відповідно.

Раніше штраф за керування транспортними засобами у нетверезому стані складав 3 тис. 400 грн.

Станом на 11 липня з початку 2017 року правоохоронці склали понад 45 тис. протоколів про адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.