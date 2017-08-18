В Україні вдвічі скоротилася кількість "п'яних" ДТП
Про це повідомляє "Укрінформ".
"У період з 27.07.2016 до 27.07.2017 на території України зареєстровано 5897 ДТП з водіями у стані сп'яніння. 9817 аналогічних ДТП зареєстровано у період з 27.07.2015 до 27.07.2016", - йдеться у повідомленні.
Тобто, у період з 27 липня 2016 року по 27 липня 2017 року сталося на 3920 менше ДТП за участю водіїв, що перебувають у нетверезому стані, ніж за період з 27 липня 2015 року по 27 липня 2016 року, що становить 39,93 відсотка.
Нагадаємо, з 27 липня 2016 року набув чинності закон, що передбачає суттєве збільшення штрафів за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи іншого сп'яніння. За керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, було встановлено штраф у розмірі 10 тис. 200 грн та позбавленням водійських прав на рік.
За повторні порушення передбачено накладення штрафу у 20 тис. 400 грн і 40 тис. 800 грн за другу й третю спробу сісти п'яним за кермо. При цьому права відбиратимуться на три роки і на 10 років відповідно.
Раніше штраф за керування транспортними засобами у нетверезому стані складав 3 тис. 400 грн.
Станом на 11 липня з початку 2017 року правоохоронці склали понад 45 тис. протоколів про адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа