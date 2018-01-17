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В Україні від кору померла ще одна людина

У МОЗ нагадали, що інкубаційний період кору (коли симптоми ще не проявляються) триває від 6 до 21 днів
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні від кору померла ще одна людина, відтак від початку 2018 року від захворювання померли вже двоє людей.
В Україні від кору померла ще одна людина Фото: bbc.com/ukrainian/health

"Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина", - повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

У МОЗ нагадали, що інкубаційний період кору (коли симптоми ще не проявляються) триває від 6 до 21 днів. Після цього з'являються симптоми (висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей).

На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, який починається з голови й обличчя, а потім поширюється на все тіло. Хвороба з симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Також кір може призвести до ускладнень - пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку та інших серйозних діагнозів, а також до інвалідності і смерті. Наголошується, що лікування від кору немає, але йому можна запобігти за допомогою вакцинації.

Нагадаємо, що станом на 15 січня у київських школах відсутні 20% учнів, або майже 55 тисяч дітей.

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу повідомив, що у Львові 74 особи захворіли на кір, у тому числі 49 дітей.

 
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17 01 2018 15:17
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