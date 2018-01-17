В Україні від кору померла ще одна людина
"Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина", - повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
У МОЗ нагадали, що інкубаційний період кору (коли симптоми ще не проявляються) триває від 6 до 21 днів. Після цього з'являються симптоми (висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей).
На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, який починається з голови й обличчя, а потім поширюється на все тіло. Хвороба з симптомами триває до 4 тижнів і більше.
Також кір може призвести до ускладнень - пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку та інших серйозних діагнозів, а також до інвалідності і смерті. Наголошується, що лікування від кору немає, але йому можна запобігти за допомогою вакцинації.
Нагадаємо, що станом на 15 січня у київських школах відсутні 20% учнів, або майже 55 тисяч дітей.
Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу повідомив, що у Львові 74 особи захворіли на кір, у тому числі 49 дітей.
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