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В Україні від початку року загинули вже 60 осіб, провалившись під кригу на водоймах

Останнім часом через мінливу температуру на річках та озерах України утворюється нестійка крига, виходити на неї небезпечно
В Україні з початку року на водоймах загинули 60 осіб.
В Україні від початку року загинули вже 60 осіб, провалившись під кригу на водоймах Фото: gettyimages.com

Про це повідомили у прес-службі ДержНС та закликали громадян не виходити на ненадійну кригу.

"З початку року рятувальники зафіксували вже 60 випадків загибелі на водних об'єктах країни", - йдеться у повідомленні.

У Держслужбі із надзвичайних ситуацій зазначають, що останнім часом через мінливу температуру на річках та озерах України утворюється нестійка крига, виходити на неї небезпечно.

Щоб попередити нещасні випадки, рятувальники роблять профілактичні рейди замерзлими річками та озерами, під час яких закликають громадян не виходити на тонку кригу. У Держслужбі закликають дотримуватися правил безпеки перебування на кризі.

Нагадаємо, в Україні за перший місяць 2018 року під час пожеж загинули 311 і постраждали 165 людей.

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12 02 2018 10:31
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