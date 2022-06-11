В Україні від війни постраждали 20% заповідників та 3 млн га лісів
Про це повідомили у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.
У російській окупації залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків.
Зокрема, у зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі, території якої є значною частиною природоохоронної мережі Європи і яка охороняється у межах законодавства ЄС та Ради Європи.
Також під загрозою знищення перебуває 16 об’єктів, які захищаються Рамарською конвенцією про водно-болотні угіддя, площею майже 600 тис. га. Ці території мають міжнародне значення, як середовища водоплавних птахів.
Наприклад, водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі і Малі Кучугури" площею 7 740 га нині деокуповане, втім, через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення.
"Ці цифри можуть зростати, адже на частині територій досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", – кажуть в організації.
У WWF також закликають українців, які люблять мандрувати країною, обов’язково попередньо з’ясовувати, чи безпечна територія для відвідування на сайті обласної військової адміністрації.
"Цим ви подбаєте не лише про власну безпеку, а і всього живого на відповідній території", – говорять у Всесвітньому фонді природи.
Раніше повідомлялось, що українські зоозахисники закликають притягнути рф до відповідальності за екоцид.
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