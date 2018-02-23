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В Україні відбудеться чемпіонат Європи з міні-футболу-2018

Змагання триватимуть з 12 по 18 серпня
Генеральна асамблея Європейської федерації міні-футболу прийняла рішення, що Чемпіонат Європи з міні-футболу-2018 пройде в Києві.
В Україні відбудеться чемпіонат Європи з міні-футболу-2018 Фото: з відкритих джерел

Україна виграла конкуренцію у Польщі, Казахстану і Росії, повідомляє Сергій Харченко, керівник проекту "Місто Спорту – центр масового футболу та спорту Києва", на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, Чемпіонат Європи з міні-футболу стане хорошим подарунком до Дня Незалежності України. Також він додав, що Києву вдалося випередити Варшаву, Москву та Астану завдяки готовій базі під міжнародний проект та досвіду проведення Євро-2013 з пляжного футболу.

Чемпіонат Європи з міні-футболу проводитиметься на відкритому синтетичному полі розміром 30х50. У полі гратимуть 5 гравців плюс воротар. Змагання триватимуть з 12 по 18 серпня.

Нагадаємо, що у вересні 2016 року УЄФА прийняло рішення про проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів-2018 в Києві.

Додамо, що Київська міська рада схвалила виділення 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві в травні 2018 року.

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23 02 2018 18:56
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