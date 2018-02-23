В Україні відбудеться чемпіонат Європи з міні-футболу-2018
Україна виграла конкуренцію у Польщі, Казахстану і Росії, повідомляє Сергій Харченко, керівник проекту "Місто Спорту – центр масового футболу та спорту Києва", на своїй сторінці у Facebook.
На його думку, Чемпіонат Європи з міні-футболу стане хорошим подарунком до Дня Незалежності України. Також він додав, що Києву вдалося випередити Варшаву, Москву та Астану завдяки готовій базі під міжнародний проект та досвіду проведення Євро-2013 з пляжного футболу.
Чемпіонат Європи з міні-футболу проводитиметься на відкритому синтетичному полі розміром 30х50. У полі гратимуть 5 гравців плюс воротар. Змагання триватимуть з 12 по 18 серпня.
Нагадаємо, що у вересні 2016 року УЄФА прийняло рішення про проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів-2018 в Києві.
Додамо, що Київська міська рада схвалила виділення 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві в травні 2018 року.
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