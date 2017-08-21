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В Україні відбуваються зміни, незважаючи на те, що усім нелегко, - Порошенко

Порошенко зазначив, що "точка неповернення" ще не пройдена
Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості консолідації суспільства перед зовнішніми та внутрішніми загрозами.
В Україні відбуваються зміни, незважаючи на те, що усім нелегко, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це глава держави сказав у понеділок, 21 серпня, під час відкриття оновленої обласної дитячої лікарні в Кропивницькому, інформує прес-служба глави держави.

"Ви бачите, що зміни відбуваються, незважаючи на те, що усім нелегко. Але я можу твердо наголосити – найважче вже позаду. Країна витримала ці випробування. Український народ із честю продемонстрував свою здатність об’єднатися, протистояти агресору і в умовах війни забезпечити ефективний розвиток", – сказав Президент. 

При цьому Порошенко зазначив, що "точка неповернення" ще не пройдена.

"Відкотити назад нас можуть як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так і дії політиків-популістів, які дестабілізуючи ситуацію всередині країни, здатні звести нанівець всі наші зусилля", – сказав Президент.

Глава держави акцентував увагу на тому, що такі дії з деморалізації суспільства є небезпечними та підкреслив, що робить все від нього залежне, щоб не допустити цього сценарію.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".

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21 08 2017 15:57
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