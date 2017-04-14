В Україні відкрився Дім вільної Росії для іммігрантів з Росії
Як повідомляють на сайті цього проекту, "це безпечний простір для емігрантів і біженців з Росії в Україну, точка збору російської діаспори в Україні та Східній Європі, ретранслятор цінностей вільного світу в Росію", - інформує LB.ua.
До громадської ради "дому" увійшли, зокрема, тележурналіст Євген Кисельов, політолог Михайло Савва, керівник КримSOS Таміла Ташева, журналіст Hromadske.ua Катерина Сергацкова, політичний аналітик Андрій Круглашовк, керівник Міжнародної Гельсінської асоціації Данило Мещеряков, головний редактор The Odessa Review Владислав Давидзон.
У нього переїдуть гуманітарний інфопроект EmigRussia.org, а також проект "Слова Свободи", що допомагає відправляти листи політв'язням у Росії.
Дім Вільної Росії в Києві працює за сприяння European Endowment for Democracy, а також Фонду Бориса Нємцова за свободу.
Зазначимо, 47% росіян вважають, що людина має право боротися за свої права, навіть якщо це суперечить інтересам держави
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