В Україні відкриють новий пункт пропуску з Угорщиною

У 2017 році на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь – Надьгодош.

Це має суттєво спростити перетин кордону для мешканців прикордонних населених пунктів, повідомила прес-служба Державного агентства автомобільний доріг України.

Укравтодор проведе ремонт 11,5 км автомобільної дороги від селища Чепа до нового КПП. На території Угорщини під'їзд до КПП вже споруджено.

Зазначається, що угорська сторона взяла на себе зобов'язання побудувати спільний пункт контролю, де здійснюватиметься оформлення документів українськими і угорськими прикордонниками та митниками, що спростить процедуру перетину кордону та скоротить час проходження формальностей.

"Дороги, які ведуть до кордонів, є запорукою зміцнення торговельних стосунків між Україною та сусідніми державами. Відкриття нового КПП на кордоні України та Угорщини покращить сполучення між двома країнами, що, в свою чергу, стимулюватиме розвиток економіки, сприятиме надходженню інвестицій та створенню нових робочих місць", - заявив керівник державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак.

Питання облаштування КПП Велика Паладь – Надьгодош обговорювалося на державному рівні понад 10 років, і лише цього року було зроблено конкретні кроки щодо його реалізації.

Пункт пропуску планується відкрити до середини осені 2017 року.

Нагадаємо, у грудні минулого року "Укравтодор" попередньо визначило напрямок нової дороги, яка з'єднає українську трасу М-06 / Е-50 Київ - Чоп і угорську трасу М-3 Будапешт - Ньредьхаза, через новий контрольно-пропускний пункт "Дийда".