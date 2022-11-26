В Україні відновили 73% мобільної мережі після масштабного знеструмлення

В Україні після масштабного знеструмлення, спричиненого масованою ракетною атакою рф, відновили 73% мобільної мережі.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє у Telegram.

"73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого росіянами. Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій. Це дозволило мільйонам людей нарешті подзвонити рідним та дізнатися останні новини", - зазначив Федоров.

За його словами, ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях.

Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ремонтні роботи тривають.

"У інших областях поки що маємо труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях. Але енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв‘язок на всій території України", - наголосив Федоров.