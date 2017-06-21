Продажі російської моделі LADA Granta відновили в Україні

Базова комплектація Стандарт з 8-клапанним двигуном об'ємом 1,6 літра (87 к.с.) з механічною коробкою передач стартує від 260 тис. грн

У мережі офіційного імпортера LADA в Україні - УКРАВТОВАЗ після завершення робіт по сертифікації автомобілів стартували продажі моделі LADA Granta 2017 року випуску.

Українцям на вибір будуть доступні два варіанти двигунів і трансмісій. Базова комплектація Стандарт з 8-клапанним двигуном об'ємом 1,6 літра (87 к.с.) з механічною коробкою передач стартує від 260 тис. грн. Більш динамічна версія з 16-клапанним мотором об'ємом 1,6 літра (106 к.с.) і "механікою" починається від 305 тис. грн.

Майже стільки ж коштує француз Renault Logan в "мінімалки" з 1,2-літровим мотором (75 к.с.) і 5-ступінчастою механікою. За версію LADA Grant з роботизованою трансмісією доведеться віддати 310 тис. грн, - інформує "Новое время".

У базі LADA Granta оснащується подушкою безпеки водія, 3-точковими задніми ременями безпеки, сигналізатором незастебнутих ременя безпеки водія, кріпленням дитячих утримуючих пристроїв, блокуванням задніх дверей від відкривання дітьми, денними ходовими вогнями в фарах, антиблокувальною системою гальм з підсилювачем екстреного гальмування (ABS + BAS) і електронною системою гальмівних зусиль (EBD).

В "максималка" власник ще отримає центральний замок з дистанційним управлінням, електросклопідйомники передніх дверей, підігрів передніх сидінь, електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів вітрового скла і кондиціонер.

Нагадаємо, АвтоВАЗ є виробником Альянсу RENAULT-NISSAN. Дві виробничі площадки АвтоВАЗу в Тольятті і в Іжевську випускають по повному циклу автомобілі під 4 брендами (LADA, Renault, Nissan і Datsun).