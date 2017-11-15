Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні відновив роботу газопереробний завод

Шебелинський ГПЗ був зупинений через ремонтних робіт
Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування запустила Шебелинський газопереробний завод (ГПЗ, Харківська область) після проведення планового ремонту обладнання.
В Україні відновив роботу газопереробний завод Фото: oilreview.kiev.ua

Шебелинський ГПЗ вперше зупинявся на такий тривалий період.

Згідно із затвердженим графіком, ремонтні роботи були розпочаті 22 жовтня 2017 року, а 11 листопада завершено всі пускові роботи технологічного обладнання, - повідомили у прес-службі компанії.

За цей час було виконано великий обсяг робіт з поточного технічного обслуговування, ревізії і ремонту технологічного обладнання.

Довідка: Укргазвидобування, 100% акцій якого належить компанії Нафтогаз України, є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу у країні.

Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату Базилівщина та 18 АЗС в Харківській області, які реалізують нафтопродукти і зріджений газ власного виробництва. Шебелинський ГПЗ у 2016 році перейшов на випуск бензинів і дизпалива якості Євро-4.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2017 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.