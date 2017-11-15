В Україні відновив роботу газопереробний завод

Шебелинський ГПЗ був зупинений через ремонтних робіт

Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування запустила Шебелинський газопереробний завод (ГПЗ, Харківська область) після проведення планового ремонту обладнання.

Шебелинський ГПЗ вперше зупинявся на такий тривалий період.

Згідно із затвердженим графіком, ремонтні роботи були розпочаті 22 жовтня 2017 року, а 11 листопада завершено всі пускові роботи технологічного обладнання, - повідомили у прес-службі компанії.

За цей час було виконано великий обсяг робіт з поточного технічного обслуговування, ревізії і ремонту технологічного обладнання.

Довідка: Укргазвидобування, 100% акцій якого належить компанії Нафтогаз України, є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу у країні.

Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату Базилівщина та 18 АЗС в Харківській області, які реалізують нафтопродукти і зріджений газ власного виробництва. Шебелинський ГПЗ у 2016 році перейшов на випуск бензинів і дизпалива якості Євро-4.