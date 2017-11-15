В Україні відновив роботу газопереробний завод
Шебелинський ГПЗ вперше зупинявся на такий тривалий період.
Згідно із затвердженим графіком, ремонтні роботи були розпочаті 22 жовтня 2017 року, а 11 листопада завершено всі пускові роботи технологічного обладнання, - повідомили у прес-службі компанії.
За цей час було виконано великий обсяг робіт з поточного технічного обслуговування, ревізії і ремонту технологічного обладнання.
Довідка: Укргазвидобування, 100% акцій якого належить компанії Нафтогаз України, є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу у країні.
Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату Базилівщина та 18 АЗС в Харківській області, які реалізують нафтопродукти і зріджений газ власного виробництва. Шебелинський ГПЗ у 2016 році перейшов на випуск бензинів і дизпалива якості Євро-4.
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