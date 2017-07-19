В Україні відсьогодні скасовано обов'язкове використання печаток
Таким чином, для бізнесу скасовується обов'язкове використання печаток на документах.
Зокрема, в Господарському кодексі прописується, що печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подається від імені суб'єкта господарювання органу державної влади, повідомляє "Новое время".
Державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах.
Закон про скасування печаток в Україні виключив з ряду нормативних актів згадки про обов'язкове використання печатки. Тепер документи вважаються достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.
Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі.
Така дія передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень).
Нагадаємо, що в березні 2017 го Верховна Рада України скасувала вимоги щодо обов'язкового використання печаток на документах.
14 квітня Президент України підписав закон, що передбачає скасування вимоги про обов'язкове використання печаток на документах.
Автори законопроекту пояснили в пояснювальній записці до документа, що три роки тому був впроваджений перехід від обов'язкового до добровільного використання печаток у бізнесі, що викликало багато плутанини. Не у всіх законодавчих актах замінили норму про обов'язковість використання печатки, а іноді прописували обов'язкове використання печатки, якщо вона є, а не в разі прийняття відповідного рішення підприємством.
Таким чином, підприємцям складно було зрозуміти, коли печатка потрібна, а коли - ні, і це не заважало чиновникам вимагати документи саме з відбитком печатки.
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