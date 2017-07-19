Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні відсьогодні скасовано обов'язкове використання печаток

Державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах
19 липня в Україні набрав чинності закон № 1982 VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.
В Україні відсьогодні скасовано обов Фото: shablonyblankov.ru

Таким чином, для бізнесу скасовується обов'язкове використання печаток на документах.

Зокрема, в Господарському кодексі прописується, що печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подається від імені суб'єкта господарювання органу державної влади, повідомляє "Новое время".

Державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах.

Закон про скасування печаток в Україні виключив з ряду нормативних актів згадки про обов'язкове використання печатки. Тепер документи вважаються достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.

Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі.

Така дія передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень).

Нагадаємо, що в березні 2017 го Верховна Рада України скасувала вимоги щодо обов'язкового використання печаток на документах.

14 квітня Президент України підписав закон, що передбачає скасування вимоги про обов'язкове використання печаток на документах.

Автори законопроекту пояснили в пояснювальній записці до документа, що три роки тому був впроваджений перехід від обов'язкового до добровільного використання печаток у бізнесі, що викликало багато плутанини. Не у всіх законодавчих актах замінили норму про обов'язковість використання печатки, а іноді прописували обов'язкове використання печатки, якщо вона є, а не в разі прийняття відповідного рішення підприємством.

Таким чином, підприємцям складно було зрозуміти, коли печатка потрібна, а коли - ні, і це не заважало чиновникам вимагати документи саме з відбитком печатки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2017 08:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.