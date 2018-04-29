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В Україні відзначають 100-річчя Військово-морського флоту, - ВІДЕО

У Києві пройдуть урочисті заходи з цього приводу
У неділю, 29 квітня, в Україні відзначають сторіччя з дня заснування Військово-морського флоту.
В Україні відзначають 100-річчя Військово-морського флоту, - ВІДЕО Фото: mil.gov.ua

У зв'язку з анексією Севастополя, заходи пройдуть в Києві на площі Лесі Українки та на Майдані Незалежності. В Одесі на борту флагмана Військово-морських сил України - військового корабля Гетьман Сагайдачний - також пройде урочиста церемонія спеціального гасіння поштової марки, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Президент Петро Порошенко опублікував привітання з річницею на своїй сторінці в Facebook.

"29 квітня 1918 року над переважною більшістю кораблів Чорноморського флоту в Севастополі було піднято синьо-жовтий прапор. Проголошення створення військово-морських сил України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на Чорноморському флоті, а дії української армії привели до падіння більшовицького режиму в Криму", - написав глава держави.

Український інститут національної пам'яті напередодні опублікував відео, присвячене пам'ятній даті.

"29 квітня 1918 року відбулася важлива історична подія в історії українського флоту. Спираючись на рішення делегатів корабельних команд і настрої українських моряків і офіцерів, весь Чорноморський флот був проголошений флотом УНР і видано наказ урочисто підняти українські прапори. Це рішення підтримала і виконала абсолютна більшість кораблів Чорноморського флоту", - сказано в описі до відео.

Нагадаємо, що США виділять гроші на відновлення українського флоту. У список допомоги США Україні додані радари ППО і берегової лінії оборони, морські мінні технології, а також засоби протидії морському мінування. Крім того, в переліку є й інший інструментарій для прибережної і берегової оборони.

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