В Україні відзначають 100-річчя Військово-морського флоту, - ВІДЕО
У зв'язку з анексією Севастополя, заходи пройдуть в Києві на площі Лесі Українки та на Майдані Незалежності. В Одесі на борту флагмана Військово-морських сил України - військового корабля Гетьман Сагайдачний - також пройде урочиста церемонія спеціального гасіння поштової марки, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
Президент Петро Порошенко опублікував привітання з річницею на своїй сторінці в Facebook.
"29 квітня 1918 року над переважною більшістю кораблів Чорноморського флоту в Севастополі було піднято синьо-жовтий прапор. Проголошення створення військово-морських сил України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на Чорноморському флоті, а дії української армії привели до падіння більшовицького режиму в Криму", - написав глава держави.
Український інститут національної пам'яті напередодні опублікував відео, присвячене пам'ятній даті.
"29 квітня 1918 року відбулася важлива історична подія в історії українського флоту. Спираючись на рішення делегатів корабельних команд і настрої українських моряків і офіцерів, весь Чорноморський флот був проголошений флотом УНР і видано наказ урочисто підняти українські прапори. Це рішення підтримала і виконала абсолютна більшість кораблів Чорноморського флоту", - сказано в описі до відео.
Нагадаємо, що США виділять гроші на відновлення українського флоту. У список допомоги США Україні додані радари ППО і берегової лінії оборони, морські мінні технології, а також засоби протидії морському мінування. Крім того, в переліку є й інший інструментарій для прибережної і берегової оборони.
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