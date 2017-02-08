В Україні сьогодні відзначають День ВДВ, - ВІДЕО
Десантників вже привітав міністр оборони України Степан Полторак.
"Ви завжди і за будь-яких обставин залишаєтеся вірними українському народу і присяги. Життєвий принцип "Ніхто крім нас" чітко характеризує вашу міць, готовність прийти туди, де складніше і де впораєтеся тільки ви", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.
День ВДВ офіційно затверджений в Україні указом президента у 1999 році, проте своїми коренями сягає в СРСР: 2 серпня 1930 року на навчаннях під Воронежем вперше в Радянському союзі проведена масова висадка десанту.
Як повідомляється на сайті міністерства оборони України, основними завданнями ВДВ визначені:
- порушення управління військами та роботи тилу противника;
- заборона планомірного використання резервів противником;
- боротьба з повітряними десантами та угрупованнями супротивника;
- заняття і утримання важливих об'єктів (рубежів) з метою забезпечення безперешкодного й своєчасного оперативного розгортання військ (сил) у визначених операційних зонах (районах).
Крім основних завдань ВДВ можуть брати участь у боротьбі з незаконними збройними формуваннями, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, заходи по здійсненню захисту життя і здоров'я громадян та об'єктів державної власності за межами України і виконувати інші завдання, визначені законами України.
На сьогоднішній день ВДВ входять 25-а окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, 95-а окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Житомирі, 79-а окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Миколаєві, і 80-а окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Львові, 81-я Донецька окрема аеромобільна бригада і 199-й навчальний центр.
Підрозділами забезпечення ВДВ є 135-й окремий батальйон управління, 102-й окремий склад зберігання повітряно-десантної техніки і майна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа