В Україні сьогодні відзначають День ВДВ, - ВІДЕО

В Україні сьогодні, 2 серпня, традиційно відзначатимуть День високомобільних десантних військ (День ВДВ, День десантника).

Десантників вже привітав міністр оборони України Степан Полторак.

"Ви завжди і за будь-яких обставин залишаєтеся вірними українському народу і присяги. Життєвий принцип "Ніхто крім нас" чітко характеризує вашу міць, готовність прийти туди, де складніше і де впораєтеся тільки ви", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

День ВДВ офіційно затверджений в Україні указом президента у 1999 році, проте своїми коренями сягає в СРСР: 2 серпня 1930 року на навчаннях під Воронежем вперше в Радянському союзі проведена масова висадка десанту.

Як повідомляється на сайті міністерства оборони України, основними завданнями ВДВ визначені:

- порушення управління військами та роботи тилу противника;

- заборона планомірного використання резервів противником;

- боротьба з повітряними десантами та угрупованнями супротивника;

- заняття і утримання важливих об'єктів (рубежів) з метою забезпечення безперешкодного й своєчасного оперативного розгортання військ (сил) у визначених операційних зонах (районах).

Крім основних завдань ВДВ можуть брати участь у боротьбі з незаконними збройними формуваннями, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, заходи по здійсненню захисту життя і здоров'я громадян та об'єктів державної власності за межами України і виконувати інші завдання, визначені законами України.

На сьогоднішній день ВДВ входять 25-а окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, 95-а окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Житомирі, 79-а окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Миколаєві, і 80-а окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Львові, 81-я Донецька окрема аеромобільна бригада і 199-й навчальний центр.

Підрозділами забезпечення ВДВ є 135-й окремий батальйон управління, 102-й окремий склад зберігання повітряно-десантної техніки і майна.