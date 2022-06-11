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В Україні водіям видаватимуть електронні свідоцтва про реєстрацію авто та водійського посвідчення

В Україні можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Така можливість з'явиться з 14 грудня 2022 року.
В Україні водіям видаватимуть електронні свідоцтва про реєстрацію авто та водійського посвідчення Джерело: sud.ua

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Відповідні зміни були ухвалені урядом 4 листопада.

"У найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Тобто, буде вибір між отриманням послуг:

  • виключно онлайн з оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;
  • чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Таким чином, електронні варіанти документів (Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів) можуть стати єдиними наявними у людини документами, що дають право на керування.

Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня можливо буде від бланків зовсім відмовитись. 

"Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку "Дія" не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати", - уточнив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Тобто, самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

Разом з тим громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

"Усі ці зміни про Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня 2022 року", - додають в МВС.

Раніше повідомлялось, що у додатку "Дія" з’являться документи про освіту – дипломи та шкільні атестати. 

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06 11 2022 12:14
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