БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗалізничні та автомобільні партії дизпалива знову подешевшали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні впали до мінімуму цього року оптові ціни на дизпаливо
За останні 10 днів вартість дизпалива за основними базисам обвалилася на $ 50 за тонну
Фото: avtoblog.ua
Про це повідомляє галузеве видання OilNews з посиланням на дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи А-95 ".
Котирування на дизпаливо в європейських портах різко знизилися після стрімкого падіння нафтових котирувань в кінці минулого тижня.
За останні 10 днів вартість дизпалива за основними базисам обвалилася на $ 50 за тонну, до $ 431-436.
За період трьох вихідних його середня вартість знизилася на 100 грн за тонну, до 21 390 грн за тонну. Таким чином обновився річний мінімум цін, який знаходиться на рівні вартості дизпалива 26 грудня 2016 року.
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