В Україні вперше конфіскували іноземне судно,яке заходило в Крим

Малиновський районний суд Одеси визнав винним капітана судна "Sky Moon" (прапор Танзанії), яке незаконно заходило в порт анексованого Росією Криму.

Суд постановив конфіскувати в дохід держави предмет контрабанди, а саме - вантаж соди вартістю майже 18,5 млн грн, а також саме судно - як транспортний засіб, що використовувався для вчинення правопорушення. Вартість конфіскованого судна не називають. Зазначають, що це найбільша партія товару в історії України, конфіскована за порушення митних правил, - повідомляють на сайті військової прокуратури Південного регіону.

Також військова прокуратура має намір притягнути до кримінальної відповідальності капітана, одного із засновників компанії-власника вантажу - громадянина Молдови та, можливо, представника судновласника - громадянина Румунії.

"За результатами розслідування військова прокуратура проінформує владу Чехії про порушення зареєстрованою на її території юридичною особою європейських санкцій про заборону торгівлі з тимчасово окупованою територією", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали вантажне судно, яке незаконно заходило в порт Криму, під прапором Танзанії.

Відзначимо, що 38 суден, які підозрюються у заходженні в порти окупованого Криму, притягнули до відповідальності і оштрафували на 240 тис грн.

Україна офіційно закрила порти Криму ("Севастополь", "Євпаторія", "Ялта", "Феодосія" і "Керч") для міжнародного судноплавства. Крім того, в кримінальний кодекс України внесена стаття 332-1 про порушення правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України. Згідно з цим законодавчим актом, члени екіпажу судна, що прибувають на його борту в Крим, потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність перед Україною за незаконне групове перетин кордону та порушення порядку в'їзду на окуповану територію.

Круїзні лайнери ще на початку квітня 2014 року відмовились заходити у порти Криму через його анексією Росією та невизначений статус портів.

Через санкції Заходу Росія переглянула свої плани щодо завантаження судноверфей в окупованих нею Криму і Севастополі - відмовилася від випуску великих цивільних суден.

Незважаючи на заборону, багато суден ігнорують рішення України і як і раніше заходять в кримські порти.