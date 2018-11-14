В Україні вперше легально виготовлятимуть продукти з марихуани
Видано ліцензію також на реекспорт концентратів КБД і продуктів переробки КБД в Європу і на світовий ринок, повідомляється у прес-релізі компанії C21 Investments Inc, інформує Inventure.
Команда C21 перебуває в процесі подачі заявки на отримання додаткових ліцензій, в тому числі на вирощування конопель. Компанія вже відкрила представництво в Києві.
Зазначається, що КБД-екстракти і продукти з мінімальним вмістом тетрагідроканнабінолу є законними в багатьох країнах Європейського Союзу.
C21 тепер матиме можливість поширювати і продавати свої фірмові продукти в багатьох країнах ЄС, що дозволить компанії отримати доступ до ринку з 742 млн споживачів.
C21 Investments Inc. є вертикально інтегрованою компанією канабіс-індустрії, яка культивує, обробляє і поширює продукти з канабісу в США. Компанія володіє площами, на яких вирощується конопля, в штаті Орегон, США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір