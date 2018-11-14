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В Україні вперше легально виготовлятимуть продукти з марихуани

Компанія C21 вже відкрила представництво в Києві
Державна служба з лікарських засобів та контролю над наркотиками видала першу ліцензію компанії C21 на імпорт високоякісного канабідіолу — сировини, екстрактів і концентратів, готових КБД-продуктів.
В Україні вперше легально виготовлятимуть продукти з марихуани Фото: cannabiscopywriter.com

Видано ліцензію також на реекспорт концентратів КБД і продуктів переробки КБД в Європу і на світовий ринок, повідомляється у прес-релізі компанії C21 Investments Inc, інформує Inventure.

Команда C21 перебуває в процесі подачі заявки на отримання додаткових ліцензій, в тому числі на вирощування конопель. Компанія вже відкрила представництво в Києві.

Зазначається, що КБД-екстракти і продукти з мінімальним вмістом тетрагідроканнабінолу є законними в багатьох країнах Європейського Союзу.

C21 тепер матиме можливість поширювати і продавати свої фірмові продукти в багатьох країнах ЄС, що дозволить компанії отримати доступ до ринку з 742 млн споживачів.

C21 Investments Inc. є вертикально інтегрованою компанією канабіс-індустрії, яка культивує, обробляє і поширює продукти з канабісу в США. Компанія володіє площами, на яких вирощується конопля, в штаті Орегон, США.

У Києві 27 жовтня під Кабінетом міністрів тривав черговий "Конопляний Марш свободи". Мітингувальники вимагають від уряду затвердження річного плану реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.
 
 
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14 11 2018 18:33
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