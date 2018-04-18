В Україні вперше провели виїзне засідання військового комітету НАТО

У НАТО слідкують за ситуацією навколо кордонів України

Вперше в історії України в країні відбулося виїзне засідання Військового комітету НАТО на рівні військових представників.

Про це розповів керівник Львівської ОДА Олег Синютка.

Знакова для української сторони зустріч відбувалася у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у середу, 18 квітня у Львові.

Голова Військового Комітету НАТО генерал Петр Павел запевнив у підтримці України.

“Ми будемо продовжувати нашу роботу, ми сподіваємось, що буде підтримка України зі сторони НАТО”, - наголосив Петр Павел.

Українська влада наголосила, що останні опитування серед співвітчизників свідчать про зростання симпатій до планів вступу країни до альянсу. Зокрема, за словами очільника ОДА, серед мешканців Львівської області така підтримка сягнула 80%.

Зазначимо, виїзне засідання проводять з метою продовження військово-політичного діалогу між Україною та НАТО, обговорення пріоритетних напрямів розвитку військового співробітництва та ознайомлення делегації НАТО зі змінами безпекової ситуації в Україні та навколо її кордонів.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо про надання Україні статус країни-аспіранта – офіційне визнання прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.