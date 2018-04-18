В Україні вперше провели виїзне засідання військового комітету НАТО
Про це розповів керівник Львівської ОДА Олег Синютка.
Знакова для української сторони зустріч відбувалася у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у середу, 18 квітня у Львові.
Голова Військового Комітету НАТО генерал Петр Павел запевнив у підтримці України.
“Ми будемо продовжувати нашу роботу, ми сподіваємось, що буде підтримка України зі сторони НАТО”, - наголосив Петр Павел.
Українська влада наголосила, що останні опитування серед співвітчизників свідчать про зростання симпатій до планів вступу країни до альянсу. Зокрема, за словами очільника ОДА, серед мешканців Львівської області така підтримка сягнула 80%.
Зазначимо, виїзне засідання проводять з метою продовження військово-політичного діалогу між Україною та НАТО, обговорення пріоритетних напрямів розвитку військового співробітництва та ознайомлення делегації НАТО зі змінами безпекової ситуації в Україні та навколо її кордонів.
Нагадаємо, 9 березня стало відомо про надання Україні статус країни-аспіранта – офіційне визнання прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?