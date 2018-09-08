В Україні вперше за 11 місяців зафіксували дефляцію

Споживчі ціни в Україні в липні знизилися на 0,7%, проте з початку року їх зростання становило 3,6%.

Такі дані надала Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція сповільнилася на 1% - до 8,9% з 9,9%.

Базова інфляція в липні знизилася на 0,1% в порівнянні з червнем.

З початку року зростання базового індексу споживчих цін становило 3,4%.

Відзначається, що на споживринку в липні в порівнянні з минулим місяцем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше подешевшали овочі, фрукти і яйця - на 12,4-7,6%. У той же час цукор, хліб, рис, м'ясо птиці, макаронні вироби, риба подорожчали на 1,9-0,7%.

Ціни на алкогольні напої підвищилися на 0,8%, на тютюнові вироби - на 2,6%.

Зростання комунальних тарифів становило 0,5%. Ціни на транспорт зросли на 0,7%.Нагадаємо, що напередодні свої прогнози економічного зростання оприлюднили у Мінекономіки, яке прогнозує зростання ВВП України складе 3,2% у 2018 році, 3% у 2019 році та 4,1% у 2020 році згідно з базовим сценарієм.

Крім цього, у Мінекономіки спрогнозували, що у 2018 році ціни на газ для українських громадян зростуть на 18%, у 2019 році — на 5-8%, а у 2020 році — на 14%. Тарифи на електроенергію, на думку МЕРТ, зростатимуть на 25% на рік, починаючи з 2019 року.

Також у своїх прогнозах МЕРТ очікує поступове знецінення гривні до 30,7 гривень за долар у 2021 році.