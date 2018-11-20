В Україні вперше за часи незалежності побудують аеропорт

Перший транш становитиме 200 млн грн, а реалізувати проект мають намір протягом двох років

У 2019 році має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

"Довгоочікувана звістка, в 2019 році ми почнемо будівництво першого нового аеропорту в Україні, який буде побудований в Солоному, між Дніпром і Запоріжжям. Перший транш становитиме 200 млн грн, і за два роки мільйони жителів Придніпров'я отримають суперсучасний аеропорт", - написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook, повідомляє ЦТС.

"Це правильне стратегічне рішення для країни - побудувати нові повітряні ворота для Дніпра, Запоріжжя та, потенційно, Кривого Рогу, а не безкінечно ремонтувати старе, ведучи перманентну боротьбу за відкрите небо", - додав Омелян.

Раніше з анонсом будівництва нової повітряної гавані в Солоному виступив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов. Він поінформував, що в проект держбюджету внесли правку, якою хочуть отримати 1 млрд грн на реалізацію проекту. Робоча назва аеропорту - "Придніпров'я".

"Будівництво великого хаба на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей дозволить об'єднати пасажиропотоки двох регіонів. Цей масштабний проект - крок в цивілізоване майбутнє двох регіонів", - написав Пригунов на своїй сторінці в Facebook.

Селище Солоне знаходиться в 30 км по прямій від центру Дніпра, і в 40 км - від центру Запоріжжя. У 5 км від Солоного проходить автодорога H-08, яка була капітально відремонтована на ділянці Дніпро-Запоріжжя.

Зазначається, що наразі в аеропорту "Запоріжжя" ведеться будівництво нового пасажирського терміналу. Зараз тут встановлюються внутрішні стінки і перегородки, проводиться скління, яке мають намір завершити в грудні. Як планується, термінал буде здатний пропускати 400 пасажирів на годину - 250 міжнародних і 150 внутрішніх.

Аеропорт "Запоріжжя" в 2017 році обслужив 348,4 тис. пасажирів, що на 27% більше, ніж в 2016 році.

Що стосується аеропорту в Дніпрі, то термінал аеропорту наразі перебуває в приватній власності, злітно-посадкова смуга - у державній. Такий статус і підхід до роботи власника терміналу стримують розвиток повітряної гавані.

За останні три роки це авіаційне підприємство скоротило свій пасажиропоток з 346 тис осіб в 2015 році до 276,9 тис осіб в 2017 році.

Харківський бізнесмен, бенефіціар групи DCH Олександр Ярославський заявляв, що готовий виділити на новий аеровокзальний комплекс аеропорту в Дніпрі 60-70 млн дол. За розрахунками Ярославського, повністю реалізувати проект можна протягом 2,5-3 років.

Озвучувалася така модель будівництва аеропорту: аеровокзальний комплекс будує група DCH, тоді як реконструкція аеродрому (ЗПС і перони) знаходиться у веденні держави.

Нагадаємо, за період з 28 жовтня до 31 жовтня з українських аеропортів почнуть виконувати 22 нові рейси.