В Україні втратили чинності 90% радянських ГОСТів
Загалом повинні бути скасовані понад 12 тисяч радянських ГОСТів, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Разом з цим 1173 радянських ДСТУ залишаються в силі станом на 1 січня 2019 року. Такі державні стандарти будуть діяти до 1 січня 2022 року.
Зокрема, залишаться в силі стандарти, на заміну яких наразі проводиться або планується проведення розробки проектів відповідних національних стандартів; стандарти, посилання на які є в нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи конструкторської документації; стандарти, розроблені на основі міжнародних стандартів, версії яких актуальні в наш час.
Оскільки продовження дії радянських ГОСТів після 2022 року є неможливим, Мінекономрозвитку і Національний орган стандартизації рекомендують всім зацікавленим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТи, "знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і суперечать нововведенням, введеним в сфері технічного регулювання України та міжнародним зобов'язанням України щодо реформування сфери технічної стандартизації, що передбачено Угодою СОТ та Угодою про асоціацію з ЄС".
У той же час при необхідності розробки національного стандарту на заміну відповідному радянському ДСТУ будь-яка зацікавлена сторона може виступити замовником розробки такого стандарту відповідно до закону України "Про стандартизацію".
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