В Україні вводять нову форму фінансової звітності для бізнесу
Система дозволить здійснювати збір, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств в єдиному електронному форматі - в стандарті XBRL, повідомили у прес-службі НКЦПФР.
Очікується, що система спростить ведення бізнесу для українських компаній. "Вони будуть подавати обов'язкову фінансову звітність за принципом "єдиного вікна" : в одному універсальному форматі для всіх регуляторів фінансового ринку (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) ", - йдеться у повідомленні.
Програма EU-FINSTAR - проект Європейського Союзу, надає допомогу фінансовому сектору України шляхом підтримки впровадження Урядом реформ, передбачених Угодою про асоціацію і її положеннями щодо Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Урядом України та Європейським Союзом.
Раніше фінансова звітність подавалася кожному регулятору окремо, при цьому формати подачі звітів відрізнялися один від одного.
Запуск системи планується в першому кварталі 2019 року. Переможцем тендеру на закупівлю системи фінзвітності стала ірландська компанія Vizor Software, зазначила директор Департаменту систематизації і аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу і пруденційного нагляду НКЦПФР Катерина Рафальська.
"Між Vizor Software і DAI Global, яка впроваджує Проект USAID Трансформація фінансового сектора, укладено договір, в рамках якого ми отримаємо весь необхідний пакет послуг - від розробки рішення до тестування, введення системи в експлуатацію, навчання персоналу і технічного обслуговування", - сказала Рафальська.
Проект USAID Трансформація фінансового сектора в Україні - це чотирирічна програма, основним завданням якої є розвиток та поліпшення надання фінансових послуг в Україні, що відповідають потребам громадян України та суб'єктів господарювання всіх розмірів. Вона реалізується в рамках Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.
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