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В Україні вводиться накопичувальна пенсійна система

Солідарна система при цьому зберігається
Сьогодні, 1 січня, набуває чинності закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яким вводиться накопичувальна пенсійна система. Солідарна система при цьому зберігається.
В Україні вводиться накопичувальна пенсійна система Фото: nvip.com.ua

Накопичувальний пенсійний фонд - цільовий позабюджетний фонд, на який надходять внески застрахованих осіб. Внески знаходяться на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання доходу на користь застрахованих. Їх активи використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат, а в деяких випадках і членам їхніх сімей чи спадкоємцям, - інформує "112.ua".

Закон визначає, що накопичувальна пенсійна система базується на засадах накопичення в Накопичувальному фонді або у недержавних пенсійних фондах.

Накопичувальна система стосується людей, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду виповнилося не більш як 35 років та які сплачують внески, або внески сплачуються за них у накопичувальну систему пенсійного страхування.

Очікується, що до 2022 року відсоток відрахувань до накопичувального фонду повинен скласти близько 7%. При збереженні разом з накопичувальною, ще й солідарної пенсійної системи, деяким людям доведеться відраховувати спочатку на 2%, а пізніше на 7% більше пенсійних виплат.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що підвищення мінімальних зарплат дозволить зменшити дефіцит пенсійного фонду та запровадити нові пенсійні програми.

Як сказав Розенко, зараз дефіцит пенсійного фонду становить 156 мільярдів гривень.

 
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01 01 2017 12:35
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