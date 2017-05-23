В Україні видаватимуть іноземним інвесторам дозвіл на проживання

Для цього необхідно вкласти 100 тисяч євро

Верховна Рада у вівторок прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №4541, який покликаний зменшити бар'єри для залучення іноземних інвестицій.

За нього проголосували 239 депутатів.

Одне з положень цього законопроекту передбачає видачу посвідки на проживання для інвесторів. Для цього він повинен володіти або контролювати частку в українській юрособі, вартість якої - не менш ніж 100 тисяч євро.

Також законопроект вводить трирічні дозволи на роботу в Україні для іноземців. Раніше ці дозволи потрібно було продовжувати щороку.

Законопроект також виключає з законів вимоги про реєстрацію іноземних інвестицій і спрощує найм іноземних працівників для роботи в Україні.