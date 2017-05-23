БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВерховна Рада у вівторок прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №4541, який покликаний зменшити бар'єри для залучення іноземних інвестицій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні видаватимуть іноземним інвесторам дозвіл на проживання
Для цього необхідно вкласти 100 тисяч євро
Фото: Nakaz.Ua
За нього проголосували 239 депутатів.
Одне з положень цього законопроекту передбачає видачу посвідки на проживання для інвесторів. Для цього він повинен володіти або контролювати частку в українській юрособі, вартість якої - не менш ніж 100 тисяч євро.
Також законопроект вводить трирічні дозволи на роботу в Україні для іноземців. Раніше ці дозволи потрібно було продовжувати щороку.
Законопроект також виключає з законів вимоги про реєстрацію іноземних інвестицій і спрощує найм іноземних працівників для роботи в Україні.
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