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В Україні видаватимуть іноземним інвесторам дозвіл на проживання

Для цього необхідно вкласти 100 тисяч євро
Верховна Рада у вівторок прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №4541, який покликаний зменшити бар'єри для залучення іноземних інвестицій.
В Україні видаватимуть іноземним інвесторам дозвіл на проживання Фото: Nakaz.Ua

За нього проголосували 239 депутатів.

Одне з положень цього законопроекту передбачає видачу посвідки на проживання для інвесторів. Для цього він повинен володіти або контролювати частку в українській юрособі, вартість якої - не менш ніж 100 тисяч євро.

Також законопроект вводить трирічні дозволи на роботу в Україні для іноземців. Раніше ці дозволи потрібно було продовжувати щороку.

Законопроект також виключає з законів вимоги про реєстрацію іноземних інвестицій і спрощує найм іноземних працівників для роботи в Україні.

 

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23 05 2017 17:58
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