CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння низки правопорушень, в тому числі антисемітського характеру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні викрили групу, причетну до низки ксенофобських злочинів
Правоохоронцям відомо про дев'ять злочинів
Фото: facebook.com/arsen.avakov.
"Вже відомо про дев'ять злочинів, скоєних у різних регіонах України та Києві. Затримання членів угруповання сталося напередодні на кордоні України з Угорщиною. Там вони планували підірвати пам'ятник угорцям на Верецькому перевалі Закарпатської області", - повідомив Арсен Аваков.
Нагадаємо, в Умані група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Рабі Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи (видання зазначає, що вони були російською мовою), кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у кімнату, використавши сльозогінний газ перед втечею.
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02 10 2017 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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