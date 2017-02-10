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В Україні викрили групу, причетну до низки ксенофобських злочинів

Правоохоронцям відомо про дев'ять злочинів
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння низки правопорушень, в тому числі антисемітського характеру.
В Україні викрили групу, причетну до низки ксенофобських злочинів Фото: facebook.com/arsen.avakov.

"Вже відомо про дев'ять злочинів, скоєних у різних регіонах України та Києві. Затримання членів угруповання сталося напередодні на кордоні України з Угорщиною. Там вони планували підірвати пам'ятник угорцям на Верецькому перевалі Закарпатської області", - повідомив Арсен Аваков. 

Нагадаємо, в Умані група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Рабі Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи (видання зазначає, що вони були російською мовою), кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у кімнату, використавши сльозогінний газ перед втечею.

 
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02 10 2017 13:35
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