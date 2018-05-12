В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун"

В Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".

"Буквально 10 хвилин тому мені доповіли про успішне завершення випробувань протикорабельного комплексу "Нептун", про продовження ресурсу і модернізацію 125 комплексу, і навчальних пусків по морським цілям", - заявив міністр оборони Степан Полторак під час урочистостей до Дня Збройних сил, інформує "Українська правда".

За його словами, це свідчить про те, що ми не стоїмо на місці, а робимо висновки.

"Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".

За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення знищення кораблів противника.