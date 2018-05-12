В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун"
"Буквально 10 хвилин тому мені доповіли про успішне завершення випробувань протикорабельного комплексу "Нептун", про продовження ресурсу і модернізацію 125 комплексу, і навчальних пусків по морським цілям", - заявив міністр оборони Степан Полторак під час урочистостей до Дня Збройних сил, інформує "Українська правда".
За його словами, це свідчить про те, що ми не стоїмо на місці, а робимо висновки.
"Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".
За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення знищення кораблів противника.
У серпні повідомлялося, що на півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва "Нептун" для оборони Азовського узбережжя.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає, що українські ракети, вироблені на Державному підприємстві "Державне київське конструкторське бюро "Луч", кращі, ніж аналогічна російська зброя.
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