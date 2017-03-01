В Україні випускатимуть натівську гвинтівку M16
Угода передбачає виробництво в Україні стрілецької зброї за стандартами НАТО.
На сайті "Укроборонпрому", в який входить "Укроборонсервіс", повідомляють, що першим проектом стане гвинтівка M16 моделі WAC47.
"Першою зброєю, що за пілотним проектом буде виготовлена в Україні стане автоматична гвинтівка М16 моделі WAC47. Виготовлення зброї за стандартом НАТО є важливою частиною розвитку та реформування українського ОПК", – сказав очільник ДП "Укроборонсервіс" Сергій Микитюк.
Заступник очільника ДК "Укроборонпром" Володимир Коробов зазначив, що перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного ОПК. Півроку тому ми вперше її презентували, а вже сьогодні ми розпочинаємо виробництво натівської зброї для української армії.
Нагадаємо, що ДК "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S.A. 22 грудня 2016 підписали Угоду про співпрацю в галузі створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки відповідно до умов ведення сучасної війни.
Варто відзначити, що державна компанія "Укроборонсервіс" (входить у держконцерн "Укроборонпром") і словацька Grand Power S.R.O. підписали договір про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні.
Також нещодавно "Укроборонпром" презентував безпілотний БТР.
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