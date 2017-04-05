В Україні виробляють новий економний комбайн

Херсонський машинобудівний завод освоїв виробництво нового зернозбирального комбайна Skif 280 Superior.

Презентація моделі пройде на початку червня 2017 року в рамках Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2017.

Технічні характеристики новинки: 6-й циліндровий двигун Sisu Power в 276 к.с. дозволяє економити споживання палива до 10%, ширина захвату зернової жатки 6,3 м, причому пальці на мотовилі виконані з пластик-нейлону, який при роботі не травмує зерно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

Орієнтовна ціна комбайна, заявлена ​​виробником, - 3,84 млн грн.

Мінагрополітики нагадує, що в рамках держпідтримки сільгоспвиробників передбачено компенсацію в 20% за придбання сільгосптехніки українського виробництва.

Херсонський машинобудівний завод - єдине в Україні підприємство, яке спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. У планах заводу - виробництво десяти Skif 280 Superior в місяць.

Нагадаємо, мережа кліматичних інновацій Greencubator протягом двох років виділить один мільйон євро бізнесу в Україні на екологічні проекти.