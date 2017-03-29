В Україні високий рівень терористичної загрози, - СБУ

У відомстві зазначили, що вони активно працюють для попередження терористичних загроз

В Україні зберігається достатньо високий рівень терористичної загрози.

"Якщо говорити про рівень терористичної загрози, то ми не будемо приховувати, він досить високий. Ми повинні розуміти, що проти нас ведеться не тільки терористична операція на сході, але і йде розхитування сил всередині країни", - повідомив на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Віктор Кононенко, інформує Еспресо.TV.

Крім того, за його словами, СБУ активно працює для попередження терористичних загроз.

Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

У свою чергу голова Міністерства закордонних справ України (МЗС) Павло Клімкін висловив обурення з приводу провокації проти консульства Польщі у Луцьку.

МЗС Польщі підтвердило обстріл свого консульства і викликало у зв'язку з цим посла України Андрія Дещицю.