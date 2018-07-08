В Україні виявили 1200 пасажирських автобусів, що загрожують безпеці людей

За період з 23 липня було виявлено 9,6 тисячі порушень водіями громадського транспорту правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів

Під час спецоперації "Перевізник" правоохоронці виявили по Україні майже 1,2 тисячі несправних транспортних засобів, що продовжують возити пасажирів.

Перевірка показала, що 1191 транспортний засіб є технічно несправним, що становить близько 2,5% від 48 278 оглянутих. З них 214 переобладнані із порушенням відповідних правил, норм і стандартів, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Також зазначається, що за період з 23 липня було виявлено 9,6 тисячі порушень водіями громадського транспорту правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів.

Водночас МВС звертає увагу на покращення статистики щодо ДТП в Україні. Так, за перші 7 місяців 2018 року кількість аварій зменшилася на 10% (до 81 тисячі) порівняно з таким самим періодом 2017 року. З них ДТП із загиблими та постраждалими поменшало на 16%.

Основними причинами ДТП у міністерстві назвали перевищення швидкості (34%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть (8%), порушення правил дорожнього руху пішоходами (8%), недодержання дистанції (7%), порушення правил проїзду пішохідних переходів (7%) та керування транспортним засобом у нетверезому стані (4%).