В Україні виявили 1200 пасажирських автобусів, що загрожують безпеці людей
Перевірка показала, що 1191 транспортний засіб є технічно несправним, що становить близько 2,5% від 48 278 оглянутих. З них 214 переобладнані із порушенням відповідних правил, норм і стандартів, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Також зазначається, що за період з 23 липня було виявлено 9,6 тисячі порушень водіями громадського транспорту правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів.
Водночас МВС звертає увагу на покращення статистики щодо ДТП в Україні. Так, за перші 7 місяців 2018 року кількість аварій зменшилася на 10% (до 81 тисячі) порівняно з таким самим періодом 2017 року. З них ДТП із загиблими та постраждалими поменшало на 16%.
Основними причинами ДТП у міністерстві назвали перевищення швидкості (34%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть (8%), порушення правил дорожнього руху пішоходами (8%), недодержання дистанції (7%), порушення правил проїзду пішохідних переходів (7%) та керування транспортним засобом у нетверезому стані (4%).
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.
За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушеньправил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.
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