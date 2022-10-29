CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами і викладачами Єльського університету наголосив, що саме в Україні зараз визначається глобальна доля демократії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні визначається глобальна доля демократії заявив Зеленський перед студентами Єльського університету
Фото: Укрінформ
Про це Офіс Президента повідомляє у Facebook.
"Важливо, щоб росія програла зараз – у війні в Україні. Коли ми здобудемо перемогу для себе, ми здобудемо її також для інших народів, чия свобода потенційно під ударом, – амбіції російського трону відомі…", - заявив Зеленський під час спілкування з американськими сенаторами, професурою і студентами Єльського університету.
"Я хочу від імені українського народу подякувати вашому народу за ту підтримку, яку ви надаєте нашому захисту. Дякую вашим лідерам – Президенту Байдену, обом палатам і партіям Конгресу, громадським діячам і бізнесу, які відчувають, наскільки це важливо, щоб українська демократія вистояла", - зазначив він.
На переконання Президента, у росії немає шансу перемогти в цій війні і знищити українців та будь-який інший народ.
"Саме зараз і саме в Україні вирішується те, чи буде наша частина світу вільною й демократичною. Зрештою, так визначиться і глобальна доля демократії. Цю долю маємо визначити ми з вами – вільний світ, – а не росія та її спільники. Вірю, що так і буде", - підсумував Зеленський.
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