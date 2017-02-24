В Україні з 1 березня знову подорожчає світло

Це буде п’яте і останнє подорожчання, визначене постановою НКРЕКП №220 від 26 лютого 2015 року

З 1 березня тариф на електроенергію знову підвищиться і становитиме 90 копійок – 1,68 гривні за кіловат.

Це буде п’яте і останнє подорожчання, визначене постановою НКРЕКП №220 від 26 лютого 2015 року, - інформує "Українська Правда.Київ".

Зокрема, за обсяг, спожитий до 100 кВт/год електроенергії на місяць (включно) кияни платитимуть по 90 копійок за кіловат (зараз 0,714 копійки), за обсяг, спожитий від 101 кВт/год – 1,68 гривні (зараз від 101 до 600 кВт/год включно – 1,29гривні, від 601 кВт/год та більше – 1,638 гривні).

Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії тариф становитиме 90 копійок за кіловат.

Нагадаємо, Нацкомісія зазначала, що вартість електроенергії для населення на 57,7% нижче економічно обґрунтованого рівня, який станом на січень 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год.