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В Україні з 2014 року доходи місцевих бюджетів зросли на 100 млрд грн

Доходи бюджету Києва зросли з близько 24 млрд грн в 2014 році до 39 млрд грн в 2016 році
Президент Петро Порошенко заявив, що доходи місцевих бюджетів в Україні з 2014 року зросли на 100 млрд грн і продовжують зростати.
В Україні з 2014 року доходи місцевих бюджетів зросли на 100 млрд грн Фото: rbc.ua

"За цей час місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Впевнений, що в 2014 році дуже мало хто вірив в цифру 100 млрд грн", - сказав Порошенко, інформує "Дзеркало тижня".

Порошенко додав, що доходи бюджету Києва зросли з близько 24 млрд грн в 2014 році до 39 млрд грн в 2016 році ,в Дніпрі – з 3 до 11 млрд грн, у Вінниці – з 0,5 млрд грн до 3 млрд грн.

"Ці мільярди – відремонтовані або побудовані дороги, школи і лікарні. Це - закуплена у містах комунальна техніка, тролейбуси і трамваї. Виграло кожне місто", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що за перші чотири місяці 2017 року місцеві бюджети зросли на 14,5 млрд гривень.

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30 06 2017 14:15
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