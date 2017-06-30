НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що доходи місцевих бюджетів в Україні з 2014 року зросли на 100 млрд грн і продовжують зростати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні з 2014 року доходи місцевих бюджетів зросли на 100 млрд грн
Доходи бюджету Києва зросли з близько 24 млрд грн в 2014 році до 39 млрд грн в 2016 році
Фото: rbc.ua
"За цей час місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Впевнений, що в 2014 році дуже мало хто вірив в цифру 100 млрд грн", - сказав Порошенко, інформує "Дзеркало тижня".
Порошенко додав, що доходи бюджету Києва зросли з близько 24 млрд грн в 2014 році до 39 млрд грн в 2016 році ,в Дніпрі – з 3 до 11 млрд грн, у Вінниці – з 0,5 млрд грн до 3 млрд грн.
"Ці мільярди – відремонтовані або побудовані дороги, школи і лікарні. Це - закуплена у містах комунальна техніка, тролейбуси і трамваї. Виграло кожне місто", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, що за перші чотири місяці 2017 року місцеві бюджети зросли на 14,5 млрд гривень.
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