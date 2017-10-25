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В Україні з 26 жовтня збільшують штрафи за паркування на місцях для інвалідів

Прийнятий Радою закон набуде чинності
З 26 жовтня набуває чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю".
В Україні з 26 жовтня збільшують штрафи за паркування на місцях для інвалідів Фото: з відкритих джерел

З набуттям чинності закону вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема - в ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) і ст. 152-1 (порушення правил паркування транспортних засобів).

Також зміни вносяться до ст. 222 і ст. 257 КУпАП - про порядок розгляду адміністративних матеріалів, складених за порушення законодавства про паркування, повідомляє сайт Національної поліції.

"З завтрашнього дня відповідальність в грошовому еквіваленті пропорційно збільшується з 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів громадян", - зазначив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

Він також додав, що підрозділи поліції, на які покладено функцію нагляду за дорожнім рухом, "готові до рішучого застосування норм цього закону".

Нагадаємо, в червні Рада прийняла закон, яким штраф за паркування на місцях, призначених для інвалідів, підвищено в 3,7 разів - з 465 до 1 700 гривень. Такий же штраф загрожує суб'єктам господарювання за необлаштованість таких місць на парковці або на тротуарах.

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25 10 2017 21:35
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