В Україні з 26 жовтня збільшують штрафи за паркування на місцях для інвалідів
З набуттям чинності закону вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема - в ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) і ст. 152-1 (порушення правил паркування транспортних засобів).
Також зміни вносяться до ст. 222 і ст. 257 КУпАП - про порядок розгляду адміністративних матеріалів, складених за порушення законодавства про паркування, повідомляє сайт Національної поліції.
"З завтрашнього дня відповідальність в грошовому еквіваленті пропорційно збільшується з 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів громадян", - зазначив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.
Він також додав, що підрозділи поліції, на які покладено функцію нагляду за дорожнім рухом, "готові до рішучого застосування норм цього закону".
Нагадаємо, в червні Рада прийняла закон, яким штраф за паркування на місцях, призначених для інвалідів, підвищено в 3,7 разів - з 465 до 1 700 гривень. Такий же штраф загрожує суб'єктам господарювання за необлаштованість таких місць на парковці або на тротуарах.
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