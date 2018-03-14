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З початку АТО загинули 232 добровольця, ще 799 було поранено, - Аваков

В Україні сьогодні відзначають День добровольця
Україні з початку проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 232 учасника добровольчого руху.
З початку АТО загинули 232 добровольця, ще 799 було поранено, - Аваков Фото: ЕРА

Ще 799 добровольців, за даними Авакова, було поранено, - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця".
 

 

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14 03 2018 13:22
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