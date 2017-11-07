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В Україні з початку року патрульні склали понад 45 тис. протоколів за п'яне водіння

За кожен випадок був призначений штраф - 10 200 тис. грн
З початку 2017 року правоохоронці склали понад 45 тис. протоколів про адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.
В Україні з початку року патрульні склали понад 45 тис. протоколів за п Фото: taxi515.ru

Про це йдеться в матеріалі телеканалу "112 Україна" "Обов'язкові перевірки водіїв на алкоголь: Чому поліція безумовно за".

"З початку року складено 46 тис. 270 протоколів про адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами у нетверезому стані. Мінімум 10 тис. 200 гривень штрафу за кожен і майже 500 млн гривень до державної скарбниці", - повідомили у патрульній поліції в коментарі 112.ua

Нагадаємо, що у вівторок, 11 липня, у Верховній Раді України зареєстровано проект закону про перевірки водіїв на стан сп'яніння.

Раніше Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненко за водіння у нетверезому стані.

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11 07 2017 21:57
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