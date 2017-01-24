В Україні за 2016 рік зросли продажі нових авто на 40%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2016 року зросли на 40,9% в порівнянні з 2015 роком - до 65,562 тисячі одиниць.

Про це свідчать дані "Укравтопрому", відповідно до яких, у 2015 році було реалізовано 46,546 тисяч автомобілів. Лідерами з продажу були Opel, Lexus, Mercedes-Benz, Volkswagen та Seat.

Крім того, продажі автобусів за підсумками року зросли на 101,7% в порівнянні з 2015 роком - до 1,293 тисяч одиниць. Вантажівок за минулий рік було продано 8,35 тисяч одиниць, що на 62,1% більше за показник 2015 року.

Всього за 2016 рік в Україні було вироблено 5,264 тисяч автотранспортних засобів, що на 36,5% менше попереднього результату. З них: легкові автомобілі - 4,340 тисяч штук; комерційні автомобілі - 603 одиниці; автобуси - 321 одиниця.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року на українських заводах було вироблено 678 автотранспортних засобів, що на 63,4% менше результату грудня 2015 року і на 22,7% менше показника листопада 2016 року.