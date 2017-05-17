В Україні за 30 років від СНІДУ померли більше 42 тис осіб
Із них 96 163 випадків захворюваності на СНІД – без урахування з 2014 року даних по АРК і з 2015 року даних по території проведення АТО.
У період з січня по квітень 2017 року було зареєстровано 6049 нових випадків ВІЛ-інфікування.
Також зафіксовано 3 266 тисяч випадків захворюваності на СНІД і 1022 випадків смертей, пов'язаних з ним. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Кількість дітей до 14 років, включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, сстановить 874 людини, з них 25 захворіли на СНІД, померла від нього одна дитина.
Найбільша кількість випадків ВІЛ-інфікування (1 223), захворюваності на СНІД (825) і смертей від нього (296) за даний період було зареєстровано в Дніпропетровській області.
Найменше – у Чернівецькій області: 24 ВІЛ-інфікування, 7 випадків СНІДу і 4 смерті від нього.
Щоб нагадати, що ВІЛ – не вирок, а терапія дозволяє людям із ним жити, у соцмережах стартував флешмоб #незабуті та #AIDSMemorialDay2017.
Він присвячений щорічному відзначення Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу 19 травня. Окрім флешмобу в соцмережах, відбудеться також всеукраїнська акція #Незабуті.
У Києві вона пройде 19 травня, о 10:00 біля меморіалу "Червона стрічка" (вул. Лаврська 23).
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір виділити Україні близько 37,5 млн доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.
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