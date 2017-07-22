В Україні за червень видобуток вугілля зріс на 8,7%

В порівнянні з травнем 2017 року скоротився на 4,1%

Видобуток кам'яного вугілля в Україні у червні 2017 року в порівнянні з червнем 2016 року зріс на 8,7% і становив 1,9 мільйона тонн.

При цьому видобуток вугілля в порівнянні з травнем 2017 року скоротився на 4,1%, повідомляє Державна служба статистики.

За 6 місяців було видобуто 12,5 млн тонн вугілля, що на 9,4% менше відповідного періоду 2016 року.

Відзначимо, що видобуток вугілля в Україні істотно скоротився з початком бойових дій на Донбасі навесні 2014 року, адже саме там знаходилася велика частина вугільних шахт країни.

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи 15 березня.