В Україні за червень видобуток вугілля зріс на 8,7%
При цьому видобуток вугілля в порівнянні з травнем 2017 року скоротився на 4,1%, повідомляє Державна служба статистики.
За 6 місяців було видобуто 12,5 млн тонн вугілля, що на 9,4% менше відповідного періоду 2016 року.
Відзначимо, що видобуток вугілля в Україні істотно скоротився з початком бойових дій на Донбасі навесні 2014 року, адже саме там знаходилася велика частина вугільних шахт країни.
Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи 15 березня.
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