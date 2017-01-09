В Україні за порядком 1 вересня стежитимуть 15 тис. поліцейських
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.
"1 вересня, у більш як 15 тисяч українських шкіл буде проведено урочисті заходи. Для охорони громадського порядку в цей день буде задіяноблизько 15 тисяч працівників поліції. Серед них – співробітники ювенальної та патрульної поліції, дільничні офіцери і шкільні офіцери поліції", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 1 вересня навчальний рік почнеться майже для 4 млн. українських школярів, з яких понад 400 тисяч - першокласники.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України дає старт модернізації початкової освіти і виділяє на ці цілі один мільярд гривень.
Також Кабінет Міністрів України планує закласти в державний бюджет на 2018 рік підвищення зарплат для вчителів.
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