В Україні за рік кількість мільйонерів зросла на 16%

Стало на 559 більше осіб, які задекларували дохід у розмірі понад мільйон грн

В Україні 4063 особи задекларували доходи від 1 млн грн, отримані в 2017 році. Це на 16%, або на 559 людей, більше, ніж торік.

За словами Продана, одна людина задекларувала дохід у розмірі понад 1 млрд грн.

Мільйонери отримали доходи у вигляді відсотків, нарахованих на депозитні рахунки в банку, дивідендів тощо (9,8 млрд грн), іноземних доходів (6,2 млрд грн), доходів від продажу/обміну нерухомості чи рухомого майна (3,6 млрд грн), успадкування чи дарунків (2,5 млрд грн).

"Майже 44% від загальної кількості мільйонерів перебувають на податковому обліку в м. Києві – 1816 осіб. Серед лідерів також Харківська – 299, Дніпропетровська – 269, Київська – 275 та Одеська області – 207", – повідомив т. в. о. голови ДФС Мирослав Продан, інформує прес-служба Держаної фіскальної служби.

За його словами, середньостатистичний річний дохід одного громадянина-мільйонера по Україні становить 8,2 млн грн. Водночас дохід одного платника – мешканця Волинської області – 18,4 млн грн, Донецької – 12,2 млн грн, Сумської – 11,4 млн грн, Києва – 10,1 млн грн, Херсонської – 9,9 млн грн та Київської областей – 8,6 млн грн.

За підсумками деклараційної кампанії наймолодшому мільйонеру 7 років, а найстаршому – 99 років.

Найбільшу кількість мільйонерів – 2270 платників – становлять громадяни віком від 45 років і вище. Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1605 мільйонерів, до 30 років – 188.

Наймолодшому декларанту-мільйонеру виповнилося 7 років, він з Черкас. Найстарший віком 99 років живе у столиці.

Зазначимо, Державна фіскальна служба констатує, що з початку деклараційної кампанії подали декларації 1 309 мільйонерів.

Нагадаємо, що у 2016 році більше 17 тисяч чиновників стали мільйонерами.