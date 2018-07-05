В Україні за рік кількість мільйонерів зросла на 16%
За словами Продана, одна людина задекларувала дохід у розмірі понад 1 млрд грн.
Мільйонери отримали доходи у вигляді відсотків, нарахованих на депозитні рахунки в банку, дивідендів тощо (9,8 млрд грн), іноземних доходів (6,2 млрд грн), доходів від продажу/обміну нерухомості чи рухомого майна (3,6 млрд грн), успадкування чи дарунків (2,5 млрд грн).
"Майже 44% від загальної кількості мільйонерів перебувають на податковому обліку в м. Києві – 1816 осіб. Серед лідерів також Харківська – 299, Дніпропетровська – 269, Київська – 275 та Одеська області – 207", – повідомив т. в. о. голови ДФС Мирослав Продан, інформує прес-служба Держаної фіскальної служби.
За його словами, середньостатистичний річний дохід одного громадянина-мільйонера по Україні становить 8,2 млн грн. Водночас дохід одного платника – мешканця Волинської області – 18,4 млн грн, Донецької – 12,2 млн грн, Сумської – 11,4 млн грн, Києва – 10,1 млн грн, Херсонської – 9,9 млн грн та Київської областей – 8,6 млн грн.
За підсумками деклараційної кампанії наймолодшому мільйонеру 7 років, а найстаршому – 99 років.
Найбільшу кількість мільйонерів – 2270 платників – становлять громадяни віком від 45 років і вище. Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1605 мільйонерів, до 30 років – 188.
Наймолодшому декларанту-мільйонеру виповнилося 7 років, він з Черкас. Найстарший віком 99 років живе у столиці.
Зазначимо, Державна фіскальна служба констатує, що з початку деклараційної кампанії подали декларації 1 309 мільйонерів.
Нагадаємо, що у 2016 році більше 17 тисяч чиновників стали мільйонерами.
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