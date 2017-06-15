В Україні за три місяці від ботулізму загинули дев'ятеро осіб

Минулоріч було зафіксовано 12 випадків зі смертельним наслідком

За три місяці в Україні зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 з них - зі смертельним наслідком.

Про це під час прес-конференції повідомила заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак, повідомляє "112 Україна".

Як зазначила Сивак, це катастрофічна ситуація.

Також, за її словами, на цей момент існує суперпроблема з сироваткою проти цього захворювання.

Сивак нагадала, що минулого року було зафіксовано 105 випадків захворювання на ботулізм, з них зі смертельним результатом було 12 випадків.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в останні дні в Запоріжжі з діагнозом "ботулізм" були госпіталізовані п'ятеро осіб.

Медики просять утриматися від вживання влітку в'яленої риби.

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Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за минулий тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.

Відзначимо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.