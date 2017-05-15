В Україні за три роки звільнили 2,5 тис. суддів, - голова ВРП

За словами Бенедисюка, на сьогоднішній день в Україні 91 суд гостро відчуває кадровий голод

В Україні за майже три роки - з 2015 по 2017 рік - звільнили понад 2,5 тис. суддів.

Про це заявив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.

"Протягом 2015-2017 років кількість звільнених з різних причин суддів становить понад 2,5 тис. Найбільшого піку досягла ця кількість перед вступом у силу змін до Конституції. Це пов'язано, зокрема, із зміною законодавства щодо нарахування суддівського стажу", - заявив він в інтерв'ю LB.ua.

За словами Бенедисюка, на сьогоднішній день в Україні 91 суд гостро відчуває кадровий голод – нестача суддів становить 50 і більше відсотків. Критична ситуація тільки в двох судах.

Нагадаємо, що 30 вересня 2016 року вступили в силу зміни до Конституції в частині правосуддя.

Відповідно до змін, віковий ценз для заняття посади судді підвищений до 30 років (раніше - не молодше 25 років). Як і раніше, суддею можна буде працювати до 65 років. Збільшений стаж роботи в галузі права, необхідний для призначення на посаду судді - тепер це п'ять років (було - три роки). Також в Основному законі немає вимоги про те, що претендент на посаду судді має не менше 10 років проживати в Україні.

Як повідомляв iPress.ua, 25 квітня Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Верховного суду Ігоря Самсіна за порушення вимог щодо несумісності.

Раніше ВРП звільнила суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, призначеного для розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича.