В Україні за тиждень замерзли насмерть 40 людей
З цих 40 випадків у медустановах померли три людини, на вулиці - 27 і у власних будинках - 10, повідомила голова профільного управління МОЗ Тетяна Тимошенко.
Найбільше летальних випадків унаслідок замерзання зареєстровано в Рівненській, Львівській і Миколаївській областях.
Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок четверга 869 людей звернулися по допомогу після обморожень, з них госпіталізовано 753 особи.
У більшості випадків люди вживали алкоголь.
Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону загинув від переохолодження на ділянці дороги Кілія-Шевченкове.
Додамо, що морози, що встановилися минулого тижня, забрали у Західній Європі загалом понад 60 життів.
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