В Україні за тиждень замерзли насмерть 40 людей

10 із них померли в своїх будинках

Через сильні морози в Україні померли 40 осіб.

З цих 40 випадків у медустановах померли три людини, на вулиці - 27 і у власних будинках - 10, повідомила голова профільного управління МОЗ Тетяна Тимошенко.

Найбільше летальних випадків унаслідок замерзання зареєстровано в Рівненській, Львівській і Миколаївській областях.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок четверга 869 людей звернулися по допомогу після обморожень, з них госпіталізовано 753 особи.

У більшості випадків люди вживали алкоголь.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону загинув від переохолодження на ділянці дороги Кілія-Шевченкове.

Додамо, що морози, що встановилися минулого тижня, забрали у Західній Європі загалом понад 60 життів.