В Україні заборонено здійснювати будь-які грошові операції з новими російськими купюрами Заборона стосується також грошових переказів на пошті

Національний банк України (НБУ) заборонив банкам і фінансовим установам здійснювати касові, у тому числі валютно-обмінні, операції із банкнотами і монетами Центрального банку Російської Федерації із зображенням карт, символів, будинків, пам'ятників, пам'яток археології, архітектури, історії і всіх інших об'єктів, розташованих на окупованій українській території.

Фото:112.ua

Також фінансовим установам і "Укрпошті" забороняється при проведенні переказу приймати та/або видавати готівку іноземної валюти - банкноти і монети Центрального банку Російської Федерації із зображенням об'єктів на окупованій українській території. Постанова набуває чинності з 17 жовтня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. Нагадаємо, Центральний банк Росії з 12 жовтня ввів в обіг 200-рублеву купюру, на якій зображені символи українського Севастополя, окупованого РФ у 2014 році.

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