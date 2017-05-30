В Україні громадські організації, в назві яких є слово "поліція", змусять перейменуватися

Міністерство внутрішніх справ (МВС) і Міністерство юстиції мають намір заборонити використання слова "поліція" в назвах громадських організацій і комунальних підприємств.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після юридичного аналізу та листа міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до міністра юстиції Павла Петренка було досягнуто принципової домовленості щодо заборони використання слова "поліція" в назвах цих організацій.

"Простіше кажучи, всі повинні будуть перереєструватися і прибрати слово "поліція" зі своїх назв", - зазначив Шевченко.

Він наголосив, що, відповідно до ч. 4 і 5 ст. 16 закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань", найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне або скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування або похідні від цих найменувань. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 28 закону, невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону є підставою для відмови в державній реєстрації.

Таким чином, усі "муніципальні поліції" повинні бути перейменовані у "варту" або інші подібні назви.

Нагадаємо, що у Дружківці Донецької області почала працювати Муніципальна поліція, яку очолив сепаратист.