В Україні громадські організації, в назві яких є слово "поліція", змусять перейменуватися
Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, після юридичного аналізу та листа міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до міністра юстиції Павла Петренка було досягнуто принципової домовленості щодо заборони використання слова "поліція" в назвах цих організацій.
"Простіше кажучи, всі повинні будуть перереєструватися і прибрати слово "поліція" зі своїх назв", - зазначив Шевченко.
Він наголосив, що, відповідно до ч. 4 і 5 ст. 16 закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань", найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).
У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне або скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування або похідні від цих найменувань. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 28 закону, невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону є підставою для відмови в державній реєстрації.
Таким чином, усі "муніципальні поліції" повинні бути перейменовані у "варту" або інші подібні назви.
Нагадаємо, що у Дружківці Донецької області почала працювати Муніципальна поліція, яку очолив сепаратист.
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